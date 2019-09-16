فرنسا – بات من المنتظر أن يتعرض نيمار لصيحات الاستهجان بغض النظر عن الملعب الذي سيظهر فيه هذا الموسم، بعدما تجاهل مجموعة من مشجعي ناديه باريس سان جيرمان نجاحه في تسجيل هدف الانتصار أمس السبت وأطلقوا ضده صيحات الاستهجان.

وسجل نيمار بركلة خلفية رائعة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع هدفا رائعا، ليهدي الفريق الباريسي فوزا صعبا على ضيفه ستراسبورغ بهدف نظيف.

لكن هذا لم يكن كافيا لإسكات غضب بعض الجماهير من اللاعب بسبب محاولته دفع فريق العاصمة الفرنسية إلى بيعه لناديه السابق برشلونة، فضلا عن قوله إن أفضل ذكرى كروية له هي الفوز مع بطل إسبانيا 6-1 على سان جيرمان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2017.

وأمس السبت كشف الدولي البرازيلي أن سان جيرمان أوقف عودته إلى إسبانيا قبل أن يؤكد أنه وضع هذا الأمر خلف ظهره.

وقال نيمار للصحفيين باللغة البرتغالية، “كان لدي سببي وكنت أريد الرحيل وهذا أمر واضح. فعلت كل ما أستطيع فعله لكن النادي لم يتركني أرحل. لن أدخل في تفاصيل حيث بدأت صفحة جديدة”.

وتابع “هذه أول مرة أقول فيها هذا الأمر وستكون كذلك آخر مرة، لأن تركيزي الآن ينصب على اللعب مع باريس وأتمنى أن أساعد فريقي في مبارياتنا”.

ووجهت بعض الجماهير التحية لنيمار بعد تسجيل هدف الانتصار، لكن ظهرت أيضا صيحات استهجان. وخلال المباراة رفعت مشجعون لافتات تنتقد المهاجم البرازيلي المثير للجدل.

ورغم ذلك قلل نيمار من أهمية هذا الأمر، وطالب المشجعين بترك عدم حبهم له جانبا والتركيز على دعم الفريق نفسه.

وقال نيمار “هذه ليست أول مرة أتعرض فيها لصيحات استهجان.. أتعرض لصيحات استهجان خارج أرضي في البرازيل.. هذا أمر سيئ، لكني أعرف أن كل المباريات بدءا من الآن ستكون مباريات خارجية. ليس لدي أي شيء سيئ ضد المشجعين أو الفريق. لا أحتاج منهم الهتاف باسمي أو الوقوف خلفي، أريدهم فقط دعم سان جيرمان”.

وختم “هم يقولون إن باريس سان جيرمان أكبر من أي لاعب.. هم بحاجة إلى نسيان هذا اللاعب ودعم الفريق، وهذا أهم من إطلاق صيحات الاستهجان.. هذا لا يزعجني على الإطلاق.. لكنه أمر محزن جدا ويؤثر على زملائي”.

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