ليبيا – أعلنت السفارة الليبية في إيطاليا أمس الأحد أن وزارة المواصلات والبنية التحتية الإيطالية وضعت اللمسات الأخيرة للبدء في مشروع تشييد الطريق الساحلي من رأس جدير إلى إمساعد ضمن ملف التعويضات.

السفارة الليبية قالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”فيس بوك” إن الحكومة الإيطالية أبدت استعدادها للبدء في المشروع.

ونوّهت السفارة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد مجهودات وصفتها بـ”الجبارة” من جانب السفارة الليبية وتحت إشراف ومتابعة من وزير مواصلات الوفاق وبالتعاون ايضاً مع اللجنة الليبية الإيطالية المكلفة بتنفيذ هذا المشروع.

واستعملت السفارة صورة للطريق السريع الجديد الرابط بين العاصمة المصرية القاهرة ومدينة الاسكندرية الساحلية ذو الـ12 حارة سير كمثال على الطريق المزمع تنفيذها في ليبيا من قبل الشركات الايطالية ولم توضح الشركة كيفية البدء في تنفيذ هذا المشروع في ظل الاوضاع الأمنية الراهنة في المنطقة الغربية .

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