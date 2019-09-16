ألمانيا – تخوض فرق بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند ولايبزيج، سباقا جديدا في صراع المنافسة على لقب البوندسليجا خلال الموسم الحالي، حيث بدأت ملامح معركة أخرى بين الفرق الثلاثة في الظهور بعد مضى أربع مراحل فقط من عمر المسابقة.

وخيم التعادل الإيجابي 1-1 على لقاء لايبزيج مع ضيفه بايرن ميونخ في قمة مباريات المرحلة الرابعة للمسابقة أول أمس السبت.

فيما اكتسح بوروسيا دورتموند ضيفه ليفركوزن 4-0، ليعود إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بخسارته المفاجئة 1-3 أمام يونيون برلين، الوافد الجديد للمسابقة.

وظل لايبزيج على صدارة المسابقة برصيد 10 نقاط، محافظا على سجله خاليا من الهزائم حتى الآن، حيث تفوق بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه دورتموند وفرايبورج، وبفارق نقطتين أمام بايرن، صاحب المركز الرابع.

ويعد فرايبورج بمثابة مفاجأة البطولة حتى الآن، حيث حافظ على تواجده في مراكز المقدمة، عقب فوزه على هوفنهايم أمس الأحد، محتلا المركز الثالث، غير أن الدلائل تشير إلى أن صراع اللقب هذا الموسم سيبقى محصورا بين بايرن ودورتموند ولايبزيج.

وجذب لقاء لايبزيج وبايرن، انتباه الجميع لمعرفة ما إذا كان فريق المدرب الشاب جوليان ناجلسمان بمقدوره أن يشكل تهديدا حقيقيا لسعي الفريق البافاري للاحتفاظ باللقب للموسم الثامن على التوالي.

وصرح نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ عقب المباراة “لعبنا بشكل مثير للغاية في الشوط الأول، الذي قدمنا خلاله أفضل أداء لنا حتى الآن”.

وأوضح “لم نسمح لهم بالقيام بأي شيء. لكن كان يتعين علينا أن نفرض سيطرتنا على اللقاء بشكل أفضل، جعلنا الأمور صعبة على أنفسنا بعد ذلك، لم يكن يجب علينا أن نمنحهم ركلة جزاء عقب فقداننا الكرة”.

وأضاف “تغير أداء لايبزيج تماما في الشوط الثاني، كان ينبغي علينا أن نسيطر بشكل أفضل على خط الوسط، كان اللقاء مفتوحا في هذا الشوط”.

ويستضيف بايرن، نظيره كولن، العائد مجددا للمسابقة، السبت القادم في المرحلة المقبلة للبوندسليجا، التي تشهد مواجهتين صعبتين لدورتموند ولايبزيج خارج الديار أمام آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن على الترتيب.

ويأمل فرايبورج، الذي تغلب على ماينز وبادربورن في أول مرحلتين للمسابقة، في الاستمرار مع الكبار، حينما يستضيف أوجسبورج في المرحلة المقبلة.

المصدر: كووورة