إيطاليا – قررت قناة “TOP CALCIO 24” الرياضية الإيطالية، إيقاف الناقد والخبير الرياضي، لوتشيانو باسيراني، ومنعه من الظهور على شاشتها، بسبب تصريح عنصري ضد روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان.

وتحدث باسيراني، خلال مشاركته في أحد البرامج الرياضية، عن تأثير لوكاكو على أداء إنتر ميلان منذ انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث قال: “لوكاكو هو واحد من أفضل التعاقدات التي أبرمها إنتر. لا أرى لاعبا آخر مثله في أي فريق آخر في إيطاليا. إنه واحد من بين أقوى اللاعبين، وأنا أحبه كثيرا لأنه يتمتع بهذه القوة”.

وواصل الناقد الإيطالي المخضرم مدح لوكاكو، ولكن بشكل ساخر، حيث قال إن الطريقة الوحيدة لإيقاف المهاجم البلجيكي هي إعطاؤه 10 موزات حتى يأكلها ويترك اللعب.

هذا التعليق العنصري، دفع فابيو رافزاني، مدير قناة “TOP CALCIO 24″، إلى اتخاذ قرار فوري بإيقاف باسيراني وحظر ظهوره على الشاشة، مقدما الاعتذار عن ما بدر من الناقد الرياضي، ومشددا على أنه لن يتم السماح له بالظهور مرة أخرى على المحطة.

وأوضح رافزاني أن باسيراني قدم اعتذاره، لكن ذلك لم يكن كافيا، مضيفا: “السيد باسيراني يبلغ من العمر 80 عاما، وللإشادة بلوكاكو استخدم مجازا اتضح أنه عنصري.. لا أستطيع تحمل أي نوع من الأخطاء، حتى لو كانت لحظية”.

ويقدم لوكاكو أداء رائعا منذ انضمامه إلى “النيراتزوري”، حيث سجل له هدفين في ثلاث مباريات حتى الآن، ولكنه يواجه متاعب كثيرة في إيطاليا، حيث سبق له وأن تعرض لإساءة عنصرية من قبل جماهير كالياري في الجولة الثانية من “الكالتشيو”.

يذكر أن لوكاكو أبدى استياءه من تكرار حوادث العنصرية في كرة القدم، مؤكدا أنها ليست مكانا لهذه الممارسات، ولكنه أبدى في الوقت ذاته ضرورة التكيف مع طبيعة البلد الذي يلعب فيه.

المصدر: وكالات