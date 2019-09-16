بغداد – بحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الإثنين، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه عبد المهدي من بومبيو، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي.

وقال المكتب إن الجانبين بحثا الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى تقوية العلاقات بين العراق والولايات المتحدة.

ويأتي هذا الاتصال في وقت يشهد فيه الخليج توترا متصاعدا عقب استهداف منشأتين تابعتين لشركة “أرامكو” النفطية شرقي السعودية؛ جراء هجوم بطائرات مسيرة، تبنته جماعة “الحوثي” اليمنية.

وتداولت وسائل إعلام، أنباء عن استخدام أراضي العراق في ذلك الهجوم، وهو ما نفته بغداد الأحد، مشددة على التزامها بمنع استخدام أراضيها للعدوان على دول الجواره والأشقاء والأصدقاء.

الأناضول