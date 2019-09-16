غواصة نووية روسية تدمر هدفا بحريا على بعد 350 كلم بصاروخ مضاد للسفن

غواصة نووية روسية تدمر هدفا بحريا على بعد 350 كلم بصاروخ مضاد للسفن

روسيا – أصابت الغواصة النووية الروسية “أومسك” بصاروخ “غرانيت” المضاد للسفن هدفا في المحيط الهادئ على بعد حوالي 350 كم.

وتنتمي هذه الغواصة لمشروع “949 Antey”. وتعتبر الغواصة K-148 “كراسنودار” أول غواصة من هذه الفئة. تم إطلاقها في عام 1986.

وتم إنتاج 11 وحدة فقط من مشروع Antey. منها هذه الغواصة.

أما صاروخ “غرانيت” الذي أطلقته هذه الغواصة فهو مخصص لمكافحة حاملات الطائرات الأمريكية بفعالية.

وخلال سنوات الحرب الباردة، تمكن المجمع الصناعي العسكري السوفيتي من إيجاد استجابة متكافئة لحاملات الطائرات الأمريكية التي شكلت تهديدا في أماكن انتشارها، فتم ابتداع صواريخ كروز مضادة للسفن، التي بدأ تطويرها في منتصف الخمسينيات، وكانت مناسبة بشكل خاص لدور “قاتل حامل الطائرات”.

المصدر: RT