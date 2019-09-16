ليبيا – أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم الاثنين بياناً بمناسبة يوم الشهيد في ذكرى إستشهاد شيخ الشهداء “عمر المختار“.

المستشار صالح وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه قال :”يطيب لنا ونحن نُحيي يوم عظيم في ذاكرة الوطن يوم الشهيد في ذكرى إستشهاد شيخ الشهداء عُمـر المُختار في السادس عشر من سبتمبر من كل عام أن نرفع باسم الشعب الليبي و مجلـس النـواب أسمى آيات التقدير والإمتنان إلى رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه وضحوا بأغلى مايملكون أرواحهم الطاهرة الزكية فداءً للوطن وخلاصه من براثن الإرهاب والتطرف وفي سبيل أن ينال الشعب الليبي العيش الكريم وأن يعيش بحرية وسلام”.

وتابع:”برغم عظم ما تعرضت له بلادنا من أخطار ومؤامرات داخلية وخارجية للنيل منه بغية تدميره ونهب خيراته من قوى الإرهاب والتطرف وأعداء ليبيا وشعبها إلا ان أبناء الشعـب الليبـي ساروا على درب الأجداد والأباء في كفاحهم ونضالهم ضد الغزاة والمستعمرين متسلحين بايمانهم بالله أولاً ثم بإيمانهم بعدالة قضيتهم وحبهم لتراب الوطن الطاهر الذي دفع أبناء شعبنا العظيم ولايزالوا يدفعون ثمناً غالياً من أجل رفعته وصونه من كيد الكائدين ومكر الماكرين”.

وإختتم المستشار صالح بيانه بالقول:”نرفع في هذه الذكرى العظيمة أسمى آيات التقدير والإمتنان لأُمهات الشهداء وأُسرهم وذويهم الذين وهبوا الوطن أغلى مايمكن أن يجود به انسان فلذات أكبادهم الغالية من خيرة أبناء الوطن الذين وهبونا جميعاً ما نعيشه اليوم من حرية وأمن وطمأنينة عقب تحرير معظم تراب الوطن الغالي من الإرهاب والتطرف وقوى البغي كما نرفع تحية إكبارٍ لكل الأبطال المرابطين في الثغور في ساحات الوغى من أجل تحرير ماتبقى من تراب الوطن من الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون وعُملاء الدول الداعمة للإرهاب”.