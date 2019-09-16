القدس – أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس، الإثنين، تسلمها ثالث إنذار من شركة الكهرباء الإسرائيلية وبموجبه ستقوم الأخيرة بتقنين أو قطع التيار الكهربائي عن بعض مناطق امتياز الشركة.

وأوردت كهرباء القدس، في بيان، إن بدء موعد تقنين أو قطع التيار الكهربائي سيكون في 22 و23 سبتمبر/ أيلول الجاري في مدن رام الله، وبيت لحم، وأريحا.

ويتجاوز إجمالي الديون المستحقة على كهرباء القدس مليار شيكل (283 مليون دولار).

و”كهرباء إسرائيل”، تزود الجانب الفلسطيني بـ90 بالمائة من حاجته من الطاقة الكهربائية، والنسبة المتبقية تتمثل في إنتاج محلي ومن الأردن.

أما شركة كهرباء القدس، فهي المزودة للكهرباء الذي تستورده من إسرائيل، لثلاث محافظات، وهي: رام الله والبيرة، وبيت لحم، وأريحا والأغوار وأجزاء من القدس.

وقال هشام العمري، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس: “أبلغتنا شركة الكهرباء الإسرائيلية بشكل رسمي أنها ستبدأ باتخاذ اجراءات تقنين أو قطع التيار من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا”.

وذكر أن هذا الإجراء خارج عن إرادة الشركة، “وتسعى كهرباء إسرائيل تطبيقه بموافقة الحكومة الإسرائيلية، التي تمارس العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني”.

وأكد العمري: “في حال بدأت كهرباء إسرائيل تهديدها سيكون لهذا الإجراء انعكاسات وتداعيات على مجمل الأوضاع، وشل كافة مناحي الحياة، لاسيما في المؤسسات الخدماتية والمستشفيات، ومستودعات الأدوية، وقطاعات التعليم والمياه”.

الأناضول