إسرائيل – أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة، أنه يعتزم في حال فوزه بانتخابات الكنيست غدا الثلاثاء، ضم مستوطنة “كريات أربع” و”المناطق اليهودية” في الخليل.

وبهذا التصريح الذي جاء في حديث أدلى به لإذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، ذهب نتنياهو أبعد مما فعل قبل 11 يوما، عندما زار الخليل، ووعد بأن المدينة “لن تكون خالية من اليهود” وأنهم سيبقون فيها “إلى الأبد”.

وسبقه رئيس الكنيست الإسرائيلي والعضو في حزب الليكود يولي إدلشتاين، في الدعوة إلى ضم الخليل إلى إسرائيل، وتحويلها إلى “مدينة إسرائيلية بالكامل”.

وتأتي هذا التصريحات في محاولة ربع الساعة الأخيرة من نتنياهو وأنصاره لجذب أكبر عدد ممكن من أصوات المعسكر اليميني عشية الانتخابات، وذلك بعد وعود نتنياهو في الأيام الأخير بضم غور الأردن وجميع المستوطنات العبرية في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: جيروزاليم بوست