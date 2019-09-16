مصر – افادت مصادر قضائية مصرية مطلعة، إن محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمركز “إيتاي البارود”، قضت اليوم بإعدام ستة من عناصر تنظيم الأخوان المسلمين المتهمين في قضية “خلية وادي النطرون”.

ووفقا لهذه المصادر، حكمت المحكمة في ذات الجلسة، بالسجن المؤبد والسجن المشدد على ستة عناصر آخرين من تنظيم الأخوان، على خلفية نفس القضية، وحكمت ببراءة 8 متهمين.

في عام 2016، تمكن الأمن الوطني المصري، من اعتقال مجموعة من المنتمين للجناح المسلح لتنظيم الأخوان، وذلك داخل مزرعة بطريق وادى البراموس بمركز بدر.

وتم ذلك بعد إصابة أحد أفراد الجماعة الإرهابية، بحروق شديدة خلال تحضيره لعبوات ناسفة، وكشفه عن مكان تواجد الجماعة وأفرادها. وعثر رجال الأمن خلال المداهمة على أسلحة متنوعة وكميات ضخمة من براميل المتفجرات، وتم اعتقال الكثير من أفراد المجموعة، التي تبين ضلوعها في تنفيذ عدة عمليات ضد رجال الشرطة والجيش المصري بمنطقة الدلتا.

وقد وجهت النيابة العامة للمعتقلين، تهمة الانضمام لجماعة محظورة والقيام بعمليات إرهابية وحيازة أسلحة ومتفجرات بشكل غير مشروع.

وبعد تداول القضية لثلاث سنوات صدر الحكم المشار إليه أعلاه والذي من الممكن الطعن فيه، خلال المدة التي يحددها القانون، وذلك كمرحلة أخيرة قبل تنفيذه بحسب مصادر قانونية وقضائية.

المصدر RT