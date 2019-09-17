ليبيا – قدم رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الإثنين واجب العزاء في شهداء اللواء التاسع والقوة المساندة للجيش في ترهونة وذلك خلال زيارة للعزاء الذي يقيمه أعيان القبيلة وحكمائها في بنغازي.

الثني قدم بحسب المكتب الإعلامي التابع له واجب العزاء في العقيد عبدالوهاب المقري آمر اللواء التاسع المتمركز بترهونة والنقيب محسن الكاني آمر القوة المساندة للجيش في ترهونة وشقيقه الجندي عبدالعظيم الكاني الذين استشهدوا في ضواحي طرابلس الجمعة إثر قصف” العدوان التركي” الغاشم أثناء تأديتهم لواجبهم في الدفاع عن الوطن ضد الحشد الميليشياوي الإرهابي “لحكومة الاستعمار”.



وأكد الثني خلال مراسم العزاء ولقائه بأعيان وحكماء ترهونة أن شهادة هؤلاء الشجعان جاءت بعد مشوار عظيم ومشرّف في صفوف القوات المسلحة وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية.



وأعرب الثني عن أمله من الله عز وجل أن يتقبلهم مع الصديقين وحسن أولئك رفيقا وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهمنا وذويهم الصبر والسلوان.

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