ليبيا – إعتقلت الشرطة الإيطالية أمس الاثنين 3 أشخاص بتهمة الخطف والتعذيب والاتجار بالمهاجرين الراغبين في التوجه بحراً من ليبيا إلى أوروبا.

المهاجرون وصفوا ما تعرضوا له من تجاوزات وفقاً لقناة “الحرة” بأنه اغتصاب منهجي للنساء وقتل بعض اللاجئين.

وأوقف رجل من غينيا يبلغ من العمر 27 عاما ومصريان في الـ24 والـ26 ونقلوا إلى مركز اعتقال في مسينة بصقلية بعد أن جمعت الشرطة شهادات ضدهم من مهاجرين آخرين.

وعبر الموقوفون البحر المتوسط بأنفسهم ووصلوا إلى لامبيدوسا قبل نقلهم إلى صقلية كما قال شهود إن الرجال الثلاثة كانوا يديرون مركز اعتقال في قاعدة عسكرية سابقة في الزاوية بليبيا حيث كان يعتقل كل الراغبين في الانتقال بحراً إلى أوروبا إلى أن يدفعوا فدية.

كما ذكرت الشرطة أن الذين تم استجوابهم أكدوا أنهم تعرضوا للضرب بعصي وأعقاب البنادق وأنابيب مطاطية وللجلد أو للصعق الكهربائي حتى أنهم رأوا سجناء يموتون، مضيفين أنهم حرموا من المياه والعناية الطبية للجروح أو الأمراض التي أصيبوا بها في المعسكر.