جاء ذلك في برقية بعث بها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على اثر الهجوم الارهابي الذي استهدف منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية.

واعرب العاهل المغربي في برقيته عن ادانته واستنكاره الشديدين للعدوان على منشأتي النفط السعوديتين معتبرا ان هذا العدوان يشكل أيضا تهديدا للأمن والسلم في العالم.

وأكد الملك محمد السادس تضامن المغرب ووقوفها الدائم الى جانب السعودية ضد أي تهديد يستهدف سلامة اراضيها وسيادتها الوطنية و”في وجه أي محاولة دنيئة للنيل من امن واستقرار بلدكم الشقيق”

واشار إلى أواصر الأخوة الصادقة والتضامن الفاعل التي تربط العاهلين والبلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا الالتزام والايمان الراسخ بوحدة المصير.