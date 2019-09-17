بغداد – قدّم 53 برلمانيًا عراقيًا (من أصل 329 مقعدًا)، امس طلبا إلى رئاسة البرلمان لمناقشة إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وبينها القوات الأمريكية.

وقال حسن سالم، عضو تحالف الفتح (48 مقعدًا) في البرلمان العراقي للأناضول، إن 53 عضوًا في البرلمان من كتل سياسية مختلفة (لم يحددها) وقعوا على طلب لإدراج فقرة إخراج القوات الأجنبية من العراق في جدول أعمال المجلس.

وأوضح سالم أن “الطلب استوفى الشروط القانونية”، من دون تحديد رد رئاسة المجلس على المقترح وما إذا كانت قد حددت موعدًا لمناقشته.

غير أنه أشار إلى أن “تواجد القوات الأجنبية وخصوصا القوات الأمريكية في العراق يساهم في عدم الاستقرار الأمني”.

والشهر الماضي قال وزير الخارجية العراقية محمد الحكيم إن قوات التحالف الدولي متواجدة على الأراضي العراقية بطلب من الحكومة الاتحادية.

وتتواجد قوات التحالف الدولي منذ عام 2014 في العراق على خلفية سيطرة تنظيم “داعش” على مساحة ثلث البلاد، قبل طرده منها.

وهددت فصائل في “الحشد الشعبي”، بينها كتائب حزب الله العراقي، باستهداف القوات الأمريكية إذا تعرضت مواقع الحشد الشعبي ومخازن الأسلحة لاعتداءات جديدة.

وتعرضت 4 قواعد تستخدمها قوات “الحشد الشعبي” لتفجيرات غامضة، الشهر الماضي، لكن فصائل الحشد اتهمت إسرائيل والقوات الأمريكية بالوقوف وراء الهجمات.

الأناضول