ليبيا – أكد آمر محور عين زارة في طرابلس اللواء فوزي المنصوري على أن قوات الجيش الليبي تحقق تقدماً ممتازاً في كافة محاور القتال بطرابلس.

اللواء المنصوري نفى في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” تراجع قوات اللواء التاسع مشاة من أي مواقع يسيطر عليها.

ولفت آمر محور عين زارة في طرابلس إلى أن اللواء العسكري ثابت في مواقعه ولم يتراجع بحسب ما تروج له وسائل إعلام تابعة لحكومة الوفاق بانسحاب قوات اللواء التاسع مشاة من محاور القتال بعد اغتيال طائرة تركية مسيرة لقادة اللواء وأبرزهم العميد عبدالوهاب المقري قائد اللواء.