المركزي السعودي : من المبكر تقييم أثر هجمات “أرامكو” على الميزانية

المركزي السعودي : من المبكر تقييم أثر هجمات “أرامكو” على الميزانية

السعودية – صرح أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، إنه من المبكر تقييم أثر الهجمات على معملي شركة “أرامكو” على الميزانية لهذا العام.

والسبت، أعلنت جماعة “الحوثي” في اليمن، استهداف منشأتين نفطيتين سعوديتين بـ10 طائرات مسيرة، بعد ساعات من إعلان الرياض إخماد حريق شب في معملين تابعين لـ”أرامكو”.

وقال وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان في بيان: “حسب التقديرات الأولية، أدت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام، تقدر بنحو 5.7 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 50 بالمائة من إنتاج شركة أرامكو”.

وتتوقع الحكومة السعودية أن يبلغ إجمالي الإيرادات النفطية في 2019، نحو 662 مليار ريال (176.53 مليار دولار)، تشكل نسبتها 67.9 بالمائة من مجمل الإيرادات.

وفي مؤتمر صحفي له اليوم في الرياض، استبعد الخليفي أن يؤثر الطرح العام لشركة “أرامكو” على السيولة بالقطاع المصرفي المحلي.

وتستهدف “أرامكو”، عملاق النفط السعودي، طرح 5 بالمائة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر طرح للأسهم في العالم؛ حيث تقدر الحكومة السعودية قيمة الشركة بتريليوني دولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، الأسبوع الماضي، إن الشركة ستطرح للاكتتاب قريبا جدا في البورصة المحلية.

وتوقع الخليفي أن يكون نمو الاقتصاد السعودي في العام الجاري قريبا من توقعات صندوق النقد الدولي.

كان صندوق النقد توقع الشهر الجاري نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1.9 بالمائة، فيما كان الاقتصاد نما 2.4 بالمائة العام الماضي.

وزاد الخليفي: “لدينا طلبان لفتح بنوك محلية داخل السعودية، إضافة إلى طلب آخر لإنشاء بنك رقمي”.

ويبلغ قطاع البنوك في السعودية 12 بنكا وطنيا، و15 فرعا لبنوك أجنبية.

وأكد محافظ المركزي السعودي على أنه لا نية لفك ربط الريال السعودي بالدولار.

وتربط السعودية عملتها بالدولار الامريكي منذ أكثر من 30 عاما عند 3.75 ريالات لكل دولار.

الأناضول