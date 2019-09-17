وافتتح الاتحاد التسجيل عبر مدافعه زياد الصحفي (10)، ورد الهلال في الشوط الثاني بثلاثية البيروفي اندريه كاريو (44) وسالم الدوسري (48) والإيطالي سيباستيان جوفينكو (78).

وكانت مباراة الذهاب التي جرت في جدة انتهت بالتعادل السلبي.

ويلتقي الهلال في نصف نهائي منطقة غرب آسيا السد القطري بطل 1989 و2011، والفائز على النصر السعودي في ربع النهائي (1-2 و3-1).

وفي منطقة الشرق، يلتقي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع الفائز بين غوانغجو إيفرغراندي الصيني وكاشيما أنتلرز الياباني (صفر-صفر ذهابا).

وهذه المرة الثالثة يلتقي فيها الفريقان في المسابقة القارية بمسماها الجديد، وكانت الأولى في مايو 2011 عندما فاز الاتحاد 3-1 في دور الـ16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وكان الهلال تخطى فريقا آخر من مدينة جدة هو الأهلي، رغم خسارته إيابا أمامه صفر-1 في الرياض، وذلك لفوزه عليه 4-2 ذهابا في عقر داره.

وتوج الهلال بطلا للمسابقة القارية مرتين عامي 1991 و2000 عندما كان يطلق عليها اسم كأس أبطال الأندية الآسيوية، لكنه لم ينجح في التتويج منذ اعتماد النظام الجديد موسم 2002-2003، علما أنه بلغ النهائي مرتين في الأعوام الأخيرة، فخسر أمام وسترن سيدني واندررز الأسترالي عام 2014، وأوراوا رد دايموندز الياباني عام 2017.

أما الاتحاد فأحرز اللقب القاري مرتين عامي 2004 و2005 وخسر نهائي عام 2009 أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.