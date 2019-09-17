ليبيا – إحياء للذكرى الثامنة والثمانون لاستشهاد “شيخ الشهداء” عمر المختار زار وزير الخارجية والتعاون الدولي بلدية بئر الاشهب والنصب التذكاري لمولد شيخ الشهداء والكهف الذي ولد فيه وذلك برفقة كل من وكيل وزارة الخارجية ونائب رئيس هيئة الكهرباء والطاقات المتجددة ومدراء الإدارات والمراقب المالي بوزارة الخارجية.

عميد البلدية ثمذن بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة هذه الزيارة وأثنى على المجهودات التي تقوم بها وزارة الخارجية والتعاون الدولي في سبيل إحياء ذكرى هذا اليوم.



وأكد الحويج على أن سيرة عمر المختار الذي استطاع أن يوحد جميع الليبيين تحت راية واحدة لقتال الغزاة المستعمرين يجب أن يؤخذ منها الدروس والعبر لتوحيد الليبيين من جديد لبناء دولة ليبيا الموحدة دولة القانون والمؤسسات.

واستهلت الزيارة للنصب التذكاري والكهف الذي ولد فيه طشيخ الشهداء” عمر المختار بقراءة الفاتحة على روحه تبعها جولة تفقدية للكهف الذي ولد فيه. كما شدد الوزير في كلمة القاها من داخل الكهف على أن هذا المكان يعتبر رمز لكل الليبيين الوطنيين وأن الليبيين يرون هذا الكهف هو أكبر وأعظم من كل قصور العالم. تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.