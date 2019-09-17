إسبانيا – أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن برشلونة يخشى الغزارة التهديفية التي يتمتع بها نجمه السابق باكو ألكاسير، مهاجم بوروسيا دورتموند.

ويلتقي برشلونة مع دورتموند، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن مواجهة اليوم لألكاسير هي الأولى له ضد برشلونة، منذ الرحيل عن “كامب نو” في صيف 2018.

وتأتي المواجهة في أفضل فترات ألكاسير على المستوى التهديفي، فهو بشكل عام منذ الانضمام إلى دورتموند أحرز 19 هدفًا في 32 مباراة.

ولكن المهاجم الإسباني يعيش أفضل معدل له في انطلاقة الموسم الحالي محرزًا 7 أهداف خلال 6 مباريات مع دورتموند، وذلك بمعدل هدف كل 75 دقيقة.

كما أنه على المستوى الدولي أحرز 3 أهداف رفقة إسبانيا في مباراتي رومانيا وجزر فارو بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.

وأشارت “موندو ديبورتيفو” إلى أن مواجهة برشلونة تحفز ألكاسير كثيرًا نحو التألق، لأنه لم يكن يحصل على دقائق لعب هناك، رغم أن كان لديه معدل تهديفي جيد، محرزًا 15 هدفًا خلال 51 مباراة، وذلك بالنظر إلى أنه كان يشارك كثيرًا كبديل.

المصدر: كووورة