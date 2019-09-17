السعودية – أبلغت شركة النفط الوطنية السعودية “Saudi Aramco”، بعض عملائها وزبائنها بتأجيل عمليات التسليم المخططة مسبقا، بسبب المشكلات المرتبطة بالهجمات الأخيرة على منشآتها.

ونقلت وكالة ” بلومبرغ”، عن مصادر مطلعة، أن الشركة، أبلغت، ما لا يقل عن 4 من شركائها، بأن عمليات توريد النفط الخام، المقررة في بداية أكتوبر المقبل، سيتم تأجيلها حتى نهاية الشهر المذكور.

وذكرت المصادر، أن التأجيل، سيتراوح من عدة أيام إلى أسبوع واحد.

ورغم ذلك، أكدت “Saudi Aramco”، أن كافة زبائنها، سيستلمون بالكامل الكميات المتفق عليها من النفط، في العقود الموقعة.

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة “أرامكو” العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

المصدر: تاس