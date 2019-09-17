إسبانيا – تشهد الملاعب الأوروبية غدا الأربعاء، إقامة 8 مباريات في دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال، أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، وموقعة أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس.
وستكون مباريات الغد على الشكل التالي:
المجموعة الأولى
– كلوب بروج البلجيكي # غالطة سراي التركي (الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة).
– ريال مدريد الإسباني # باريس سان جيرمان الفرنسي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المجموعة الثانية
– أوليمبياكوس اليوناني # توتنهام الإنجليزي (الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة).
– بايرن ميونخ الألماني # النجم الأحمر الصربي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المجموعة الثالثة
– دينامو زغرب الكرواتي # أتلانتا الإيطالي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
– شاختار دونيتسك الأوكراني # مانشستر سيتي الإنجليزي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المجموعة الرابعة
– باير ليفركوزن الألماني # لوكوموتيف موسكو الروسي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
– أتلتيكو مدريد الإسباني # يوفنتوس الإيطالي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المصدر: RT