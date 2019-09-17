 بينها موقعتان من العيار الثقيل .. تعرف على جدول وتوقيت مباريات الأربعاء في دوري الأبطال – صحيفة المرصد الليبية
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إسبانيا – تشهد الملاعب الأوروبية غدا الأربعاء، إقامة 8 مباريات في دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال، أبرزها مواجهة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد، وموقعة أتلتيكو مدريد أمام يوفنتوس.

وستكون مباريات الغد على الشكل التالي:

المجموعة الأولى

– كلوب بروج البلجيكي # غالطة سراي التركي (الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة).

– ريال مدريد الإسباني # باريس سان جيرمان الفرنسي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة الثانية

– أوليمبياكوس اليوناني # توتنهام الإنجليزي (الساعة 19:55 بتوقيت مكة المكرمة).

– بايرن ميونخ الألماني # النجم الأحمر الصربي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة الثالثة

– دينامو زغرب الكرواتي # أتلانتا الإيطالي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

– شاختار دونيتسك الأوكراني # مانشستر سيتي الإنجليزي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المجموعة الرابعة

– باير ليفركوزن الألماني # لوكوموتيف موسكو الروسي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

– أتلتيكو مدريد الإسباني # يوفنتوس الإيطالي (الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المصدر: RT