السعودية – تراجعت عقود النفط الآجلة في التعاملات الصباحية، الثلاثاء، مع بقائها قريبة من ذروتها في 4 شهور، مع بقاء التخوفات قائمة من حدوث نقص في إمدادات الخام العالمية.

وبعد 3 أيام على هجمات استهدفت مجمعي بقيق وخريص النفطيين التابعين لشركة أرامكو السعودية شرقي المملكة، لم يتضح بعد حجم الضرر الناتج وموعد استئناف الإنتاج بشكل طبيعي.

ومنذ السبت الماضي، فقدت السعودية نحو 5.7 ملايين برميل يوميا من النفط المعالج، الأمر الذي قفز بعقود برنت الإثنين لأعلى مستوى في 4 شهور عند 71.9 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة (06:55 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين ثاني، بنسبة 0.61 بالمئة أو 43 سنتا إلى 68.58 دولارا للبرميل.

كذلك، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 1.02 بالمئة أو 64 سنتا إلى 62.02 دولارا للبرميل.

وتعرض مجمعا “بقيق” و”خريص” النفطيين شرقي السعودية، السبت، إلى هجوم قالت السعودية إنه تم بطائرات مسيرة، فيما تبنى الحوثيون المسؤولية عنه.

ويعد هذين المجمعين القلب النابض لصناعة النفط في المملكة؛ إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

الأناضول