فيينا – تراجعت عقود خام برنت الآجلة بنسبة 6.07 بالمئة في التعاملات المسائية، الثلاثاء، وسط توقعات بعودة الإنتاج خلال أسابيع، أسرع مما كان متوقعا.

كان متعاملون، توقعوا بدء العودة التدريجية لإنتاج النفط السعودي، للمستويات التي كان عليها قبل هجمات أرامكو، خلال عدة شهور.

وبحلول الساعة (14:11 تغ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 6.07 بالمئة أو 4.10 دولارات إلى 64.90 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 5.20 بالمئة أو 3.26 دولارا إلى 59.34 دولارا للبرميل.

وفقدت السعودية 50 بالمئة من إنتاجها بسبب الهجمات، بحسب تصريحات لوزير الطاقة السعودية عبد العزيز بن سلمان، إلا أن النسبة تصعد إلى 58 بالمئة بالرجوع لأرقام إنتاج المملكة في أغسطس/ آب الماضي، البالغ 9.8 ملايين برميل يوميا، بحسب بيانات لـ “أوبك”.

والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة “أرامكو” هما بقيق وخريص شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة الحوثي.

وتنتظر أسواق النفط العالمية خلال وقت لاحق اليوم، مؤتمرا صحفيا لوزير الطاقة السعودي، للحديث عن هجمات بقيق وخريص وتبعاتها.

الأناضول