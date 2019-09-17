ليبيا – أكدت تنسيقية سرت الكبرى متابعتها للأحداث المتسارعة بالمدينة منذ ليلة الخميس الماضي معتبرة بأنها محاولة بائسة ” لـ ميليشياتحكومة الوفاق غير الشرعية” للتقدم نحو منطقة الجفرة والموانئ النفطية.

وأعلنت التنسيقية في بيان تلقته منها المرصد أن تلك المحاولة نتج عنها دمار كبير بصفوف الميليشيات على يد سلاح الجو الليبي متهمة “ميليشيات مصراتة ” بالاختباء داخل أحياء المدينة المكتظة بالسكان ما يعرض أهلها وأرزاقها إلى الخطر.

وفي ذات السياق ، حمّلت تنسيقية سرت مجلس حكماء مدينة مصراتة والمسؤولين بها كافة العواقب جراء عدم إلزام مسلحيهم بترك مدينة سرت وشأنها وتجنيب أهلها ويلات الحرب .

وفي ختام بيانها ، طالبت تنسيقية سرت الكبرى أهالي مصراتة بسحب أبنائهم فورًا وتسليم المدينة لأبناء سرت بغرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للقوات المسلحة، والتي تضم ضباط وجنود من أبناء المدينة.

وكان موقع تابع للمجموعة التي تطلق على نفسها اسم قوة حماية سرت قد تعرض لضربة جوية عنيفة بوقت مبكر من صباح الاثنين ما ادى لتدمير عدد من الآليات بالموقع وقتل وإصابة عدد من الأفراد ، عقب غارات جوية كانت هي الاعنف على ضواحي المدينة طالت موكباً متحركاً كان يحاول التقدم نحو الجفرة .

المرصد – متابعات