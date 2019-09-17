خامنئي : لا تفاوض مع الولايات المتحدة وسياسة الضغط لا قيمة لها

خامنئي : لا تفاوض مع الولايات المتحدة وسياسة الضغط لا قيمة لها

إيران – أعلن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الثلاثاء، أن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة على أي مستوى كان في ظل انسحابها من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية “إرنا” عن خامنئي، قال فيها إن “ممارسة (واشنطن) سياسة الضغط الأقصى على إيران لا قيمة لها”.

وبيّن أن هدف الأمريكيين من الدعوة مجدداً إلى المفاوضات “هو لفرض إرادتها (الولايات المتحدة) على إيران وإثبات تأثير سياسة الضغط”.

وأكد أن جميع المسؤولين في إيران على اعتقاد بأنه لن تكون هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة على أي مستوى كان، لا في نيويورك ولا غيرها.

واستدرك قائلًا: “اللهم إلا إذا تابت الولايات المتحدة وعادت إلى الاتفاق النووي الذي انتهكته، فيمكنها حينها التحدث مع إيران”.

وأعلنت الحكومة الإيرانية، الإثنين، أن أي لقاء لن يتم بين الرئيسين الإيراني والأمريكي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب قناة الميادين.

وسبق أن أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تصريحات صحفية موقف بلاده من التفاوض مع الولايات المتحدة، وقال إن على واشنطن رفع العقوبات التي تفرضها على بلاده “قبل أي شيء آخر”.

وتفاقمت حدة التوتر بين طهران وواشنطن، منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العام الماضي، من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع عدد من دول العالم عام 2015، وإعادة فرضه عقوبات صارمة ضد قطاعي النفط والبنوك الإيرانية.

الأناضول