أبوظبي – تكبدت 6 بورصات عربية خسائر متفاوتة في نهاية تداولات الثلاثاء، مع استمرار المخاوف المسيطرة على المستثمرين، منذ الهجوم الأخير الذي تعرض له معملان لعملاق النفط السعودي “أرامكو”.

وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى “أرباح” السعودية لإدارة الأصول: هناك حالة من القلق في أسواق الأسهم، بسبب التوترات الجيوسياسية الأخيرة في السعودية، خصوصا وأنها أثرت على إمدادات النفط حول العالم.

وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، أن بلاده قادرة على مواجهة آثار الاعتداءات “الجبانة” التي استهدفت منشأتي أرامكو، السبت الماضي، خلال كلمته في اجتماع لمجلس الوزراء.

والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة أرامكو، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

وأضاف الجندي، في اتصال هاتفي مع “الأناضول”: أيضا كان هناك تراجع اليوم في أسعار النفط، بعد مكاسبها القياسية أمس، بسبب قلق الأسواق برد عسكري على الهجمات في السعودية.

وبحلول الساعة (13:03 تغ)، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة 1.14 بالمئة أو 79 سنتا إلى 68.23 دولارا للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 0.86 بالمئة أو 54 سنتا إلى 62.36 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة مصر على رأس الأسواق الخاسرة، مع هبوط مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.45 بالمئة إلى 14752 نقطة.

وهبطت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بنسبة 0.72 بالمئة إلى 7770 نقطة، مع نزول أسهم كبرى في قطاع البتروكيماويات يتصدرها “سابك” بنسبة انخفاض زادت عن 3.2 بالمئة.

وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.68 بالمئة إلى 1513 نقطة، مع هبوط أسهم “الأهلي المتحد” بنسبة 2.2 بالمئة و”بتلكو للاتصالات” بنحو 0.26 بالمئة.

وتراجعت مؤشرات بورصة الكويت، ونزل المؤشر الأول بنسبة 0.5 بالمئة إلى 6069 نقطة، فيما انخفض المؤشر الرئيس بنسبة 0.21 بالمئة إلى 4716 نقطة، وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.42 بالمئة ليغلق عند 5608 نقطة.

وتراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.19 بالمئة إلى 4001 نقطة، مع هبوط أسهم “عمان والإمارات” بنسبة 2.7 بالمئة و”بنك مسقط” بنسبة 1.78 بالمئة و”الجزيرة للخدمات” بنسبة 0.81 بالمئة.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة دبي بنسبة 0.99 بالمئة إلى 2849 نقطة، مع تراجع أسهم “إعمار” بنسبة 3 بالمئة و”سوق دبي”، الشركة التي تدير البورصة، بنسبة 1.35 بالمئة و”أرابتك” بنسبة 1. بالمئة.

فيما صعدت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.19 بالمئة إلى 5170 نقطة، مع ارتفاع سهم “أبوظبي الأول” و”اتصالات” بنحو 0.92 بالمئة و0.24 بالمئة على التوالي.

وزادت بورصة الأردن بنسبة 0.27 بالمئة إلى 1814 نقطة مع صعود أسهم “بنك الإسكان” بنسبة 2.8 بالمئة و”الإقبال للاستثمار” بنسبة 1.68 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

الأردن: بنسبة 0.27 بالمئة إلى 1814 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.19 بالمئة إلى 5170 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 1.45 بالمئة إلى 14752 نقطة.

دبي: بنسبة 0.99 بالمئة إلى 2849 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.72 بالمئة إلى 7770 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.68 بالمئة إلى 1513 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.5 بالمئة إلى 6069 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.19 بالمئة إلى 4001 نقطة.

الأناضول