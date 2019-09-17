سوريا – ردت رنا الحريري، زوجة الفنان السوري باسم ياخور عن أسئلة واستفسارات وجهت لها من قبل المتابعين تخص برنامج “أكلناها” الذي يقدمه زوجها.

ونشرت الحريري عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام بعض التوضيحات وكواليس البرنامج، وحاولت الدفاع عن زوجها بسبب بعض التعليقات التي تهاجمه وتهاجم الحلقات التي يستضيف بها النجوم.

وكشفت ان “الأسئلة المطروحة في البرنامج من قبل باسم أو الضيوف تم وضعها من قبل فريق الإعداد، يعني الأسئلة مو من تأليف باسم”، مضيفة “تم تصوير البرنامج كاملاً بشكل مسبق ويتم عرض الحلقات بشكل عشوائي حسب رغبة الشركة المنتجة”.

واوضحت “هاد بيفسر ليش باسم ممكن يسأل الضيف سؤال وبعدين بحلقة تانية يستنكر لما يتوجه له نفس السؤال، لأنو ببساطة حلقة سؤال الضيف اتصورت بعد الحلقة يلي كان السؤال موجه فيها لباسم بس تم عرضها أولا”.

وكشفت ايضا ان “كل حلقة تم تسجيلها بزمن أطول من الزمن المعروض وتم حذف عدد من الأسئلة و الحوارات (عملية مونتاج) للوصول بالحلقة الى الصورة الأمثل ضمن الزمن المطلوب. وهاد بيفسر ليش باسم أحياناً بيسأل الضيف عدة أسئلة ورا بعض حسب مونتاج الحلقة وأكيد مو لأنو باسم بحب يغش أو عندو مشكلة مع الضيف”.

وكالات