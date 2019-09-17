واشنطن – حذر العميل السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، إدوارد سنودون، المسؤولين وأعضاء الحكومات من استخدام تطبيقي المحادثة WhatsApp وTelegram في مراسلاتهم الرسمية.

وخلال مقابلة صحفية أجرتها محطة إذاعة France Inter مع سنودن، قال الصحفي الفرنسي المحاور إن رئيس وزراء بلاده إدوارد فيليب يستخدم برنامج المحادثات WhatsApp، فيما يفضل الرئيس إيمانويل ماكرون استخدام Telegram.

وردا على ذلك، أكد سنودن أن استخدام الوزراء لتطبيق WhatsApp يعد “خطأ كبيرا”، مشيرا إلى أن شركة Facebook Inc أصبحت في عام 2014 مالكة التطبيق.

وأضاف: “هم (في فيسبوك) ينزعون الحماية (من WhatsApp) طبقة تلو الأخرى”، موضحا أن ذلك يتيح للشركة، إذا لزم الأمر، معرفة محتوى محادثات ومراسلات المستخدمين.

وفي الوقت نفسه، وجه ضابط المخابرات الأمريكي السابق انتقاده لـ Telegram، مؤكدا أن “كلا البرنامجين خطير للغاية إذا كنت (مثلا) رئيسا للوزراء”.

وبالرغم من ذلك، أقر سنودن بأن برنامجي WhatsApp وTelegram أكثر أمانا من رسائل الهاتف القصيرة SMS، موصيا باستخدام برنامجي Signal وWire، واللذين يستخدمان حسب قوله تشفيرا أفضل من غيرهما.

المصدر: نوفوستي