إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن التشكيل المتوقع لبرشلونة في مباراة بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ليونيل ميسي انضم إلى بعثة البارسا المغادرة إلى ألمانيا خلال القائمة المكونة من 22 لاعبًا، ولكن من الصعب أن يبدأ أمام دورتموند، بسبب أنه لم يخض أي مباراة هذا الموسم للإصابة.

وأشارت إلى أن هناك مفاضلة في الهجوم يعقدها المدرب إرنستو فالفيردي بين الدفع بالمتألق أنسو فاتي منذ البداية أو الاعتماد على الشاب الآخر كارليس بيريز.

وتوقعت الصحيفة الإسبانية أن يدخل برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شتيجن.

الدفاع: ألبا – لينجليه – بيكيه – سيميدو.

الوسط: آرثر – بوسكيتس – دي يونج.

المصدر: كووورة