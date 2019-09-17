وقال غوارديولا عشية بدء مشوار الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد مضيفه شاختار الأوكراني، إن ستونز “أصيب هذا الصباح وسيغيب 4 أو 5 أو 6 أسابيع. إنها مشكلة عضلية”، دون أن يحدد مكان أو طبيعة الإصابة.

وتشكل إصابة ستونز ضربة أخرى لبطل الدوري الممتاز، الذي خسر هذا الصيف قائده البلجيكي فنسان كومباني المنتقل الى أندرلخت، فيما لن يتمكن من الاعتماد على الفرنسي إيميريك لابورت حتى أوائل 2020 على أقل تقدير، بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

ونتيجة تلك العوامل، فإن الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي يصبح قلب الدفاع الحقيقي الوحيد الموجود في تصرف غوارديولا.

وبدوره، أقر المدرب الذي مني فريقه السبت بهزيمته الأولى في الدوري الممتاز لهذا الموسم على يد نوريتش سيتي بنتيجة 2-3 في المرحلة الخامسة: “بالنسبة لي كمدرب، هذا تحد هائل ألا يكون هناك سوى قلب دفاع وحيد هو نيكو (أوتاميندي)”.

إلا أن غوارديولا أكد في الوقت نفسه على “روح الالتزام” لدى الفريق، مضيفا: “سنفعل كل ما بإمكاننا لمعالجة هذه المشكلة”.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقط من 5 مباريات، خلف ليفربول المتصدر بـ15 نقطة، فيما يلعب في المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا إلى جانب شاختار وأتالانتا الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي.