السعودية – أكد أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (المركزي السعودي)، اليوم الثلاثاء، أن النمو الاقتصادي السعودي في العام الجاري لن يبعد كثيرا عن توقعات صندوق النقد الدولي.

وأضاف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أنه من المبكر للغاية تقييم أثر الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين على ميزانية المملكة.

ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.9%، بما يمثل تباطؤا مقارنة مع النمو البالغ 2.2% في العام الماضي، لكن بعض الخبراء الاقتصاديين أكثر تشاؤما بسبب خفض إنتاج النفط.

وأدى الهجوم على معملي بقيق وخريص لتوقف نصف الإنتاج النفطي في السعودية، التي يعتمد اقتصادها بشكل رئيسي على النفط، حيث تعد المملكة أكبر مصدر للخام في العالم.

المصدر: “رويترز”