انجلترا – كشفت دراسة أجراها فريق علماء في جامعة بريستول البريطانية، أن تناول الباراسيتامول أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى ضعف النشاط لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر إلى 11 سنة.

ووفقا لموقع “eurekalert”، شملت الدراسة 14 ألف طفل، 43 في المئة من أمهاتهم أوضحن أنه بحلول الشهر السابع من الحمل كن يتناولن الباراسيتامول كمسكنات.

وأوضح العلماء بعد إجراء اختبارات للذاكرة، والذكاء، والمزاج والسلوك أن استخدام مسكنات الألم من قبل الأمهات يرتبط مع ارتفاع خطر فرط النشاط والتركيز عند الأطفال، مشيرين إلى أن الصبية أكثر عرضة للدواء من الفتيات.

وأوصى فريق العلماء النساء الحوامل بتوخي الحذر في تناول الأدوية.