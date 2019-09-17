إيطاليا – خرج المهاجم الأرجنتيني، غونزالو هيغواين، عن طوره خلال حصة تدريبية لفريقه يوفنتوس، استعداد لمباراته المرتقبة ضد مضيفه أتلتيكو مدريد، في مستهل مشوارهما ضمن دوري الأبطال لكرة القدم.

وحاول هيغواين قطع الكرة من زملائه في الفريق أثناء التدريب، إلا إنه فشل في ذلك فقام بركل مدربه الإيطالي ماوريتسيو ساري، ومن ثم صب جام غضبه على لوحة إعلانات، ليقوم بعد ذلك ليوناردو بونوتشي بتهدئة روعه.

يذكر أن غونزالو هيغواين (31 عاما) لعب في الموسم الماضي مع فريق تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة، وعاد إلى صفوف يوفنتوس، الصيف الماضي، وشارك أساسيا في مبارياته الثلاث الأولى بالدوري، وسجل هدفا واحدا.

المصدر: وكالات