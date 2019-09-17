الكويت – أفادت بيانات رسمية، الثلاثاء، بتسجيل ميزانية الكويت عجزا بقيمة 488.2 مليون دينار (1.6 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي 2019-2020.

وحسب بيانات وزارة المالية الكويتية، سجلت الميزانية فائضا بقيمة 1.76 مليار دينار (5.8 مليارات دولار) بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/ نيسان، وتنتهي في مارس/ آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

يأتي العجز المسجل، بعد خصم حصة صندوق احتياطي الأجيال القادمة بقيمة 735.8 مليون دينار (2.42 مليار دولار) والتي تعادل 10 بالمئة من إجمالي الإيرادات.

وتستقطع الكويت سنويا نسبة 10 بالمئة من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.

وبلغ الفائض الفعلي للموازنة نحو 247.65 مليون دينار (816.9 مليون دولار) خلال الفترة قبل تحويل حصة احتياطي الأجيال، وفق البيانات.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 13.4 بالمئة على أساس سنوي خلال فترة الخمسة أشهر بنهاية أغسطس/آب الماضي، إلى 7.35 مليارات دينار (24.2 مليار دولار).

كانت إيرادات البلد الغني بالنفط سجلت 8.49 مليارات دينار (28 مليار دولار) بالفترة المقارنة من العام 2018-2019.

وبالنسبة للمصروفات والالتزامات، ارتفعت بنسبة 21 بالمئة إلى 7.11 مليارات دينار (23.4 مليار دولار)، مقابل 5.89 مليارات دينار (19.4 مليار دولار) بالفترة المقارنة.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا.