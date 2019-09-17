العراق – شهدت العاصمة العراقية بغداد سلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة في أوقات متفرقة مساء الإثنين، استهدفت عدة مناطق، وخلفت ما لا يقل عن 10 جرحى.

وقال الملازم أول في شرطة بغداد حاتم الجابري للأناضول، إن “مدنيين اثنين أصيبوا بجروح مختلفة نتيجة انفجار عبوة ناسفة على جانب الطريق، انفجرت مساء الإثنين، في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد”.

وأضاف الجابري أن “ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح لدى انفجار عبوة ناسفة أخرى في منطقة باب الشيخ وسط بغداد”.

وأوضح أن 5 مدنيين آخرين أصيبوا بانفجار عبوتين ناسفتين في منطقتي الشرطة الرابعة وحي الاعلام جنوبي بغداد.

وتتزامن التفجيرات، مع رسالة صوتية منسوبة لزعيم تنظيم “داعش” الإرهابي أبو بكر البغدادي، نشرتها وتداولتها حسابات موالية للتنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الإثنين، قال فيه إن ما أسماها بـ”العمليات اليومية” التي تستهدف أعداء التنظيم الارهابي، مستمرة.

وبدأ “داعش” مؤخرا شن مزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية، خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).

وعاد التنظيم تدريجيا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات، التي كان يتبعها قبل 2014.

ورغم الإعلان الرسمي عن هزيمة تنظيم “داعش” نهاية عام 2017، بعد سيطرته على نحو ثلث العراق وسوريا صيف عام 2014، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.

الأناضول‎