15 % يدلون بأصواتهم في أول 3 ساعات من الانتخابات الإسرائيلية

15 % يدلون بأصواتهم في أول 3 ساعات من الانتخابات الإسرائيلية

إسرائيل – أدلى 15 في المائة، من أصحاب حق الاقتراع بأصواتهم، في أول 3 ساعات من الانتخابات الإسرائيلية.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، إن هذه النسبة، تمثل ارتفاعا بنحو 2.1٪ عن الانتخابات التي جرت في ذات الفترة في إبريل/نيسان الماضي.

كما أشارت إلى أن هذه هي “أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات منذ العام 1984 “، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وفتحت صباح الثلاثاء صناديق الاقتراع للانتخابات الإسرائيلية، وتستمر حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي (7 تغ).

وتقول لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، في تصريح حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إن 6 ملايين و365 ألفا هم أصحاب حق الاقتراع في هذه الانتخابات.

وسيدلي الإسرائيليون بأصواتهم في 10915 صندوق اقتراع منتشرة في كل أنحاء إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء الحالي، وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، بعد الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع في القدس الغربية إن نتائج التصويت في الانتخابات، ستكون متقاربة، حاثا المواطنين على المشاركة في الإنتخابات.

ويشير نتنياهو بذلك إلى تقارب فرصه مع زعيم المعارضة، ورئيس حزب “أزرق أبيض” الوسطي بيني غانتس.

وتشهد الانتخابات منافسة شديدة بين نتنياهو وغانتس.

الأناضول