153 طناً من اللحم المجمد المخالفة في ميناء أم قصر الشمالي

153 طناً من اللحم المجمد المخالفة في ميناء أم قصر الشمالي

العراق – أعلنت هيئة النزاهة عن ضبط عددٍ من أعضاء لجنة الفحص الصحية في ميناء أمِّ قصر الشمالي؛ لموافقتهم على إدخال مواد غذائية خلافاً للقانون.

وذكر بيان للهيئة: “تم تنفيذ عملية ضبط قضائية لثلاثة أعضاء في لجنة الفحص الصحية بالجرم المشهود؛ لقيامهم بإطلاق (153) طناً من مادة اللحم الهندي المجمد والتصريح بصلاحيتها للاستهلاك البشري”.

واضاف “نتيجة تدقيق التصاريح الگمرگية الخاصة بشركتين أهليَّـتين أظهرت عدم وجود شهادات مطابقة (شهادة فحص بلد المنشأ)، كما أن المواد الغذائية تم إدخالها بدون إجازات استيراد، إضافة إلى عدم إدخالها في السجلات الرسمية واخراج البضائع خلافاً للضوابط والتعليمات”.

وتم تنظيم محضر أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة، وعرضه رفقة المتهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في البصرة؛ الذي قرَّر توقيف المتهمين على ذمة التحقيق.

وكالات