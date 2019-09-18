ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأربعاء بالعاصمة الايطالية روما رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ” في إطار علاقات التعاون وعملية التشاور بين البلدين بحضور عدد من المسؤولين الليبيين والإيطاليين ” وفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي للسراج .

المحادثات التي جرت بمقر الحكومة (قصر كيجي) وسط العاصمة تناولت مستجدات الوضع في ليبيا وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد كونتي خلال الاجتماع أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية وحرص إيطاليا على إيجاد حل سياسي لتحقيق الاستقرار وتنمية وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا ، وفقاً لإيجاز مكتب السراج الإعلامي.

كما رحب كونتي بمبادرة السراج التي من شأنها عقد ملتقى ليبيا يفضي إلى حل شامل يتفق عليه الليبيين، مثنياً على دور حكومة الوفاق الفعال في مكافحة الاٍرهاب والقضاء عليه وكذلك على دور خفر السواحل الليبية في مكافحة الهجرة وإنقاذ المهاجرين بالرغم من وضع الأزمة الراهن وكل الصعوبات ، أيضاً بحسب مكتب السراج .

من جانبه أعرب رئيس المجلس الرئاسي عن تقديره لما أسماه ” موقف إيطاليا الرافض للعدوان ” والداعم للمسار الديمقراطي في ليبيا وتأكيده أنه لم يعد المعتدي شريكاً في الحل السياسي وحرصه على دحره وانهاء مشروعه لعسكرة الدولة وذلك على حد قوله.

وتناولت المحادثات عدد من من الملفات تتعلق بدعم ليبيا في مجال الخدمات والبنية التحتية واستمرار التنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية واستمرار وتكثيف دعم خفر السواحل بتوفير البرامج التدريبية والإمكانات اللازمة التقنية والفنية.

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