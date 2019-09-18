السعودية – يتواجه المنتخبان السعودي والسوري بكرة القدم للناشئين اليوم الأربعاء في مدينة الخبر بمحافظة الدمام ضمن تصفيات كأس آسيا للناشئين 2020 .

أفادت وكالة “سانا” أن المنتخب السوري يستعد اليوم الأربعاء للقاء نظيره السعودي في بداية مشوار تصفيات كأس آسيا للناشئين 2020.

وتقام المباراة عند الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم في مدينة الخبر بمحافظة الدمام السعودية لحساب المجموعة الرابعة التي تضم أيضا منتخبي عمان وباكستان.

وبحسب الوكالة، فقد عقدت اللجنة المنظمة لمباريات المجموعة الرابعة مؤتمراً تنسيقياً بحضور ممثلي المنتخبات الأربعة تم خلاله استعراض نظام البطولة بشكل مفصل وتوضيح بعض الأمور التنظيمية واللوجستية والطبية ومواعيد التدريبات للمنتخبات الأربعة وتحديد ألوان الألبسة لكل منتخب حيث سيلعب المنتخب السوري مبارياته الثلاث باللون الأحمر الكامل.

ويلعب منتخبنا مباراته الثانية بمواجهة المنتخب العماني يوم الجمعة القادم الساعة السادسة والنصف على أن يختتم مبارياته في التصفيات بلقاء نظيره الباكستاني يوم الأحد القادم بنفس التوقيت.

يذكر أن تصفيات كأس آسيا تقام بمشاركة 47 منتخباً تم توزيعها على منطقتين جغرافيتين هما:

الغرب، غرب آسيا والجنوب والوسط بمشاركة 25 منتخباً.

والشرق، شرق آسيا وآسيان بمشاركة 22 منتخباً.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني وينضم إليها منتخب الدولة المضيفة الذي يحصل على بطاقة التأهل المباشر وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة على إحدى بطاقات التأهل المباشر للبطولة فإن المنتخب الحاصل على المركز الخامس بين ثواني المجموعات يحصل على بطاقة التأهل للنهائيات.