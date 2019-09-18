ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب علي السعيدي قرار فصل نواب طرابلس أنه صائب بعد اختيار أعضاء مجلس النواب المنشقين والمقاطعين فتح غرفة برلمان بطرابلس بديلة عن مجلس النواب الرئيسي المنعقد في مدينة طبرق.

السعيدي قال في تصريح لموقع “أصوات مغاربية” الالكتروني إنه تم الإتفاق في جلسة مجلس النواب على إلغاء عضوية النواب المقاطعين والمنشقين عن مجلس النواب الذين يجتمعون في طرابلس خارج سياق اللائحة الداخلية لمجلس النواب وقد حول إلى اللجنة التشريعية بالمجلس التي أرسلته إلى رئاسة مجلس النواب وتم توقيعه من طرف الرئيس عقيلة صالح لوضعه حيز التنفيذ.

وأوضح أن النواب المنشقين كانوا جزء من قرارات مجلس النواب مثل القرار رقم 7 الداعي إلى حل المليشيات والآن تسيطر على قراراتهم قوات حكومة الوفاق في طرابلس.

كما أشار إلى أن رئيس وأعضاء مجلس النواب يهدفون إلى بناء الدولة الليبية عبر المؤسسات الرسمية وليس لمحاربتها ومنع الانقسام على الجهات التشريعية.