العراق – اعلن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية، الاربعاء، عن عودته الى صناديق التمويل العربية بعد انقطاع 30 عاما .

وقال معاون مدير الصندوق التابع لوزارة المالية حسين الخاقاني ان ” الصندوق العراقي للتنمية الخارجية شارك في الاجتماع الدوري ٨٤ لمؤسسات مجموعة التنسيق التابعة للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والذي عقد في مدينة الكويت، حيث ترأس وفد الصندوق حسين جابر الخاقاني معاون مدير عام الصندوق العراقي”، مبينا ان “ذلك جاءبعد انقطاع طويل امتد الى ٣٠ عاماً منذ عام ١٩٨٩”.