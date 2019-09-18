بعد أزمته مع تير شتيغن .. نوير يفكر في الاعتزال دوليا

بعد أزمته مع تير شتيغن .. نوير يفكر في الاعتزال دوليا

ألمانيا – ذكرت مجلة “بيلد” الرياضية، اليوم الأربعاء، أن مانويل نوير، حارس مرمى منتخب ألمانيا، يفكر جديا في اعتزال اللعب الدولي بعد أمم أوروبا 2020، ليضع حدا للخلاف الحاد مع الحارس تير شتيغن.

ويبقى نوير حارس بايرن ميونخ، الذي خاض 90 مباراة دولية، هو الحارس الأول دون منازع لمنتخب ألمانيا منذ 2010، لكن تألق تير شتيغن مع برشلونة جعله منافسا قويا للعب في بطولة أوروبا المقبلة.

وبعدما غاب عن آخر مباراتين لألمانيا بتصفيات بطولة أوروبا أمام هولندا، وإيرلندا الشمالية، أبدى تير شتيغن، الذي خاض 22 مباراة دولية، عدم رضاه عن الموقف الحالي.

وطلب نوير دعما أكبر من زميله، وقال إنه يشارك بانتظام بسبب مستواه الجيد، بينما وصف تير شتيغن تعليقات نوير بأنها “غير مناسبة”.

لكن وفقا للمجلة الألمانية، فإن نوير الفائز بكأس العالم 2010، الذي سيبلغ عامه 34 العام المقبل، يفكر بجدية في إنهاء مسيرته مع بلاده بعد بطولة أوروبا المقبلة في حال صعود بلاده كما هو متوقع.

وفاز نوير، حارس البايرن، بمعظم الألقاب المحلية والدولية الممكنة تقريبا على صعيد ناديه ومنتخب بلاده، وتضمن ذلك حصد لقب كأس العالم ولقب دوري أبطال أوروبا.

المصدر: رويترز