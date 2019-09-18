ليبيا – أبدى عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة أمس الثلاثاء تأييده لعقد مؤتمر دولي يضمن وقف الحرب في البلاد، مرحباً بما وصفه بـ “التحرك” طالما أنه يستهدف حل الأزمة الليبية ويعيد الاستقرار.

بعيرة يرى في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أن فكرة عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت ودعوة جميع الأفرقاء إليه فكرة ذكية وعملية.

وقال إن اللجوء لدعوة جميع الأطراف للحوار ربما يكون جاء على خلفية تصاعد المواجهة بين حفتر والسراج ولم يعد بينهما قابلية للنقاش بالتالي ربما يدعى إلى هذا المؤتمر ممثلون لأطراف سياسية في البلاد.