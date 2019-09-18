بن سلمان : يمكن استعادة إنتاج الخام بنسبة 100% خلال 10 أيام

بن سلمان : يمكن استعادة إنتاج الخام بنسبة 100% خلال 10 أيام

السعودية – رجّح ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الأربعاء، أن تتمكن بلاده من استعادة الانتاج المفقود من النفط الخام بنسبة “100%” خلال 10 أيام.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها بن سلمان مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، بعد أيام على الهجمات الحوثية التي استهدفت منشأتي النفط التابعتين لشركة “أرامكو” شرقي المملكة.

وقال المكتب الرئاسي لـ “مون” إن بن سلمان “طلب مساعدة كوريا الجنوبية في خطة لتعزيز نظام الدفاع الجوي لبلاده”، بحسب ما نقلت وكالة أنباء “يونهاب” الرسمية المحلية.

وأوضح أن الطرفين اتفقا على تعزيز الشراكات في مكافحة الأعمال الإرهابية مثل الهجوم الأخير بطائرات مسيرة على منشآت نفطية في السعودية.

وأكدا في محادثاتهما الهاتفية على أهمية الاستجابة الموحدة لهذه المشكلة من قبل المجتمع الدولي.

وقال الرئيس مون، لولي العهد السعودي، إن الهجوم على المنشآت النفطية السعودية يمثل تهديدا للأمن ليس في كوريا الجنوبية فقط، بل في العالم بأسره، وفقا للمكتب الرئاسي.

ولفت إلى أن “السعودية هي أكبر مورد نفط لكوريا الجنوبية”، حيث استوردت سيول من الرياض العام الماضي 323 مليون برميل من النفط الخام، وفق بيانات رسمية.

بدوره، شدد ولي العهد السعودي على ضرورة أن يتحد المجتمع الدولي في التعامل مع هذه المسألة.

وقال إن إنتاج بلاده من النفط الخام قد انخفض إلى النصف بسبب الهجوم الإرهابي، لكن سيكون من الممكن استعادة الإنتاج بنسبة “100%” خلال 10 أيام.

والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتي “بقيق” و”خريص” التابعتين لشركة “أرامكو” شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتهما جماعة “الحوثي” اليمنية.

وتعد هاتين المنشأتين القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

الأناضول