بوتين يعبر لولي العهد السعودي عن قلقه إزاء الهجمات على منشآت نفط بالمملكة

بوتين يعبر لولي العهد السعودي عن قلقه إزاء الهجمات على منشآت نفط بالمملكة

السعودية – عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية أجراها اليوم مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عن قلقه إزاء الهجمات التي استهدفت منشآت نفط في المملكة.

وأفاد الكرملين في بيان بأن بوتين دعا لإجراء تحقيق شامل وموضوعي في هجوم “أرامكو”.

وأضاف البيان أن بوتين وبن سلمان بحثا الوضع في سوق الهيدروكربون العالمي، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقيات في إطار “أوبك زائد”، حيث أبدى الطرفان حرصهما المتبادل على مواصلة التنسيق الوثيق من أجل استقرار أسعار النفط العالمية.

كما تطرقت المكالمة إلى مسائل تتعلق بزيارة الرئيس الروسي المخطط لها إلى السعودية.

وذكر البيان أن المكالمة جاءت بمبادرة من الجانب السعودي.

المصدر: موقع الكرملين