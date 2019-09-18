ليبيا- قال عضو مجلس النواب المقاطع وعضو التنظيم العالمي لجماعة الإخوان المسلمين علي بوزعكوك إن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر لازالت لديه قدره على التحرك العسكري في الوقت الذي تستهدف به حكومة الوفاق كافة القوات المساندة له.

بوزعكوك إعتبر خلال تصريح أذيع على قناة “التناصح” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد أن تحركات من وصفه بـ “مجرم الحرب حفتر” هدفها تشتيت الأذهان وإثبات أنه مازال قوياً وبإمكانه ضرب المناطق النائية.

وأشار إلى أن النواب المقاطعين والمنشقين في طرابلس يعملون على رفع قضايا ضد “حفتر” في محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن لوضعه ضمن المطلوبين للعدالة كما يتابعون الأسر الليبية التي رفعت قضايا ضد “حفتر” في واشنطن.

وأكد على سعيهم لتلاحق العداله لمن وصفهم بـ “حفتر وعصابته” (القوات المسلحة الليبية والقائد العام)، متهماً المشير حفتر بإرتكاب “جرائم القتل بالجملة” في ترهونة وفي بنغازي ودرنة حسب زعمه.