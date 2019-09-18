وقال تشافي، أسطورة برشلونة السابق، لصحيفة “ميرور”: “ميسي ورونالدو سيطروا على جوائز أفضل لاعب في العالم لأعوام طويلة، ومن الصعب تذكر كيف كان الوقت قبلهم”.

وأضاف: “عندما ترى اللاعبين الشباب الذين قد يصبحوا الأفضل في العالم مستقبلا، ستفكر بنيمار ومبابي ومحمد صلاح ورحيم ستيرلنغ. بالنسبة لي ستيرلنغ هو المتفوق في هذا السباق”.

وأكد تشافي أن ستيرلنغ لاعب خطير جدا، لكنه أصبح من بين الأفضل في العالم تحت إشراف مدربه في مانشستر سيتي، بيب غوارديولا.

وقال أسطورة برشلونة السابق: “ميسي هو الأفضل على الإطلاق بالنسبة لي، ولكن سيأتي يوم ليس ببعيد، عندما سيصبح لاعب آخر الأفضل في العالم”.

وتألق ستيرلنغ بشكل لافت مع مانشستر سيتي، منذ قدوم الإسباني بيب غوارديولا للنادي قبل 3 مواسم، وأصبح واحدا من أهم اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.