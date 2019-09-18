الولايات المتحدة – استقر، اليوم الأربعاء، سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، في مستهل التعاملات.

وذكرت بوابة “أخبار اليوم” المصرية، أن سعر الدولار فقد نحو 3 قروش من قيمته أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات أمس.

وسجل سعر الدولار نحو 16.30 جنيه للشراء و 16.40 جنيها للبيع، في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصرف المتحد، وبنك الاستثمار العربي، وبنك قناة السويسوبلغ سعر الدولار نحو 16.30 جنيه للشراء و 16.40 جنيها للبيع، في بنك الشركة المصرفية العربية سايب SAIB.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي- مصر، نحو 16.26 جنيه للشراء، 16.28 جنيها للبيع.

وفي يوم 2 يناير / كانون الثاني الماضي، سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في السوق المحلية نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع، لكنه تراجع هذا الأسبوع ليصل إلى 17.03 جنيه للشراء و17.13 جنيه للبيع في معظم البنوك العاملة في السوق المحلية.

وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن حجم تدفّقات النقد الأجنبي، إلى مصر منذ تحرير سعر الصرف، بلغ أكثر من 150 مليار دولار، وأنها شملت إصدار سندات دولية بنحو 18 مليار دولار، وتدفقات مباشرة للبنوك، نتيجة بيع العملات الأجنبية لها بنحو 88 مليار دولار خلال عامين.