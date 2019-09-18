إيران – تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن إمكانية عدم حضور الرئيس الإيراني حسن روحاني اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم صدور التأشيرات الأمريكية.

وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية “إيرنا” إنه “من المرجح إلغاء الزيارة إذا لم تصدر تأشيرات الرئيس روحاني والوفد المرافق في الساعات القليلة القادمة”.

من جهتها، أفادت وكالة “إسنا” الإيرانية بأن المسؤولين الإيرانيين “یقررون بشأن زیارة نیویورك من أجل المشارکة في اجتماع الجمعیة العامة للأمم المتحدة، من عدمها نظرا لأن الإدارة الأمريكية وفي خطوة معادیة لم تصدر بعد تأشیرات دخول لفریق الجمهوریة الإسلامية الإيرانية”.

ولفتت الوكالة إلى أنه لم یتوجه الوفد الإيراني حتی الآن إلی نیویورك لإجراء لقاءات تمهیدية لزیارة روحاني بسبب عدم إصدار سمات الدخول، وبالتالي فإن إيران تدرس حالیا إمكان إجراء الزیارة من عدمها”.

وسيتم افتتاح الدورة الـ74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، وسيكون اليوم الأول من المناقشة العامة رفيعة المستوى في 24 من سبتمبر الجاري.

المصدر: وكالات