ليبيا – شارك المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف بالاجتماع الدولي حول ليبيا الذي انعقد في برلين.

جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء وفقاً لوكالة “سبوتنيك” أنه جرى تبادل معمق للآراء بهدف تقديم اقتراحات معينة لتسوية الأزمة الليبية في أقرب وقت.

وسعى الاجتماع إلى إيجاد حلول جذرية لإنهاء الأزمة والاتفاق على تسوية سياسية بين الأطراف الفاعلة وذلك بعد فشل المبادرات العربية ومقترحات الأمم المتحدة.

يشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة عرض في تقرير رئيسي تقييمات وآراء حول تطور الوضع العسكري السياسي والإنساني في ليبيا.